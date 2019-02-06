رئيس وزراء ألبانيا يستعرض مع بدر بن فرحان سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما، في قصر الملك سعود بالرياض - مقر إقامته - اليوم (الأربعاء), وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان .
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية على الصعيد الثقافي، وسبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة، من خلال برامج وأنشطة ثقافية ثرية، تعتمد على مخزون وإرث ثقافي وحضاري غزيز لدى الجانين.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، ومن الجانب الألباني سفير الجمهورية الألبانية لدى المملكة الأستاذ سامي شيبا، وعدد من المسؤولين من أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس وزراء ألبانيا.
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