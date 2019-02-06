شكرا لقرائتكم خبر عن قرود تهاجم طالبات كلية بلقرن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة)

تسببت مجموعة كبيرة من القرود في حالة من الهلع والخوف والفوضى سادت طالبات كلية بلقرن التابعة لجامعة بيشة صباح اليوم (الأربعاء)، إذ اقتحمت القرود الحرم الجامعي وطاردت بعض الطالبات أثناء تناولهن الإفطار في بوفيه الجامعة، منتزعة منهن طعامهن وحقائبهن وأغراضهن الشخصية، والبعض الآخر هاجمته بوحشية.

إحدى الطالبات أكدت أن هذه الحادثة ليست الأولى، لافتة إلى أنها تكررت كثيراً، لكن هذه الأخيرة أخطر وأعنف هجوم على الإطلاق، حيث أصبحت القردة شرسة جداً وتحاول الاعتداء عليهن بقوة.

وأضافت أخرى أن أحد القردة الكبيرة الحجم هاجمهن أثناء تناولهن وجبة الإفطار، وهجم عليهن بسرعة، وأنها اختبأت خلف إحدى الطاولات، لكنه هاجم زميلتها وطاردها وأمسك بقدمها، إلا أن تدخل الطالبات بالحجارة والعصي أنقذها ودفع القرد إلى الهرب.

وأشارت إحداهن إلى أن جميع محاولات المسؤولين لم تفلح في صد هجوم القرود، والذي أصبح يشكل خطراً عن ذي قبل، مطالبة بنقل الطالبات إلى مبنى جديد داخل المحافظة.

من جانبه ذكر، المتحدث باسم جامعة بيشة الدكتور محمد آل عجيم، أن الجامعة تابعت حادثة دخول القرود إلى كلية بلقرن، وسبق أن دخلت القرود إلى بعض أفنية الكلية في فترات متفاوتة، وشكّلت الجامعة فريقاً من المعنيين للوقوف على أسباب المشكلة في حينها.

وأوضح أن الجامعة أقامت سياجاً حديدياً على سور الكلية بارتفاع مترين، وزادت أعداد الحراسات الأمنية في الكلية واتخذت الاحتياطات اللازمة، إلا أن بعض القرود تهاجم الكلية في فترات متباعدة وتسبب بعض الإرباك.

وبيَّن أن الجامعة عقدت اجتماعاً مع محافظ محافظة بلقرن وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مع كل الجهات المختصة لإيجاد حلول ممكنة، وبحث سبل المعالجة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

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