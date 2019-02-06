شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء البحريني يصدر أحكامًا على 12 متهمًا بواقعة تأسيس جماعة إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

أصدر القضاء البحريني اليوم (الأربعاء)، أحكامًا على اثني عشر متهمًا بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص والتدرب على تصنيع الأسلحة واستعمالها.

وصدرت الأحكام بمعاقبة سبعة من المتهمين بالسجن المؤبد واثنين آخرين بالسجن عشر سنوات، فيما عوقبت متهمة بالسجن لمدة خمس سنوات وآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وتراوحت الغرامات المالية بحق جميع المتهمين بين خمسمئة دينار ومئة دينار، كما حُكم عليهم بإسقاط الجنسية عنهم.