أول هاكاثون بين كاوست وSAP للخدمات السحابية ينطلق في الحرم الجامعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تستضيف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) مطوّرين ومصممي تطبيقات من جميع أنحاء المملكة إلى أول هاكاثون بين كاوست وشركة SAP ، المختصة في تطوير الأنظمة والخدمات السحابية، في الحرم الجامعي لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول التي تساهم في إنشاء المدن الذكية. تعتبر الفعالية، التي تقام في الفترة من 7 إلى 9 فبراير، من يوم غد الخميس وحتى السبت المقبل، نتاج شراكة وتعاون بين قسم الابتكار والتنمية الاقتصادية وقسم تقنية المعلومات وقسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية بالجامعة.

وقال نائب رئيس كاوست للابتكار والتنمية الاقتصادية الدكتور كيفن كولن، : "تلتزم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بكونها مركزا للابتكار في المملكة ومقرا يجذب المواهب المحلية والدولية لإيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة. يعد الهاكاثون طريقة رائعة لدعم المبتكرين والمبدعين للتعاون فيما بينهم في تطوير البنية التحتية للمدن الذكية في المستقبل".

يشارك في الفعالية 38 من المصممين والمطورين لإنشاء تطبيقات جوال جديدة وملهمة يمكن أن تحقق الرخاء والتقدم في المدن الذكية في المستقبل.

ومن بين المشاريع المقترحة لتطبيقات المدن الذكية تطبيقات تساعد في العثور على أقرب موقف متاح للسيارات وتطبيقات استخدام وحجز السيارات، وتشكل المبرمجات ومطورات البرامج من النساء نحو 55 بالمائة من مجمل المشاركين في المنافسة، مما يتيح الفرصة لتشجيع وإثبات تأثير التنوع وإدماج النساء في مجالات التقنية.

من جهته قال مدير تقنية المعلومات جيسون روس : "تفخر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بأنها جزء من فعالية هاكاثون SAP. نحن متحمسون لمشاركة عدد كبير من النساء ونريد تشجيع المزيد للانضمام إلينا. يشكل العلم والتقنية العنصرين الأساسيين الذين تقوم عليهما جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ونحن نعلم أن هذين المجالين سيحددان وظائف المستقبل. لذا، فإن تشجيع المزيد من النساء على المشاركة في مجالات مثل تطوير البرمجيات وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والعديد من التقنيات الناشئة الأخرى لن يخدم المملكة ونموها فحسب، ولكن سيعود بالفائدة على العالم بأسره."

وسيقوم المشاركون خلال الهاكاثون بتطوير تطبيقات المحمول لأجهزة iOS و Android وسيتم تدريبهم من قبل ذوي الخبرة من SAP وتقديم إرشاداتهم بشأن تنفيذ المشاريع الفنية.

ولن يقتصر دور المطورين المشاركين على الاستفادة من مهاراتهم في إنشاء تطبيقات الجوال فحسب، بل سيحضرون أيضا محاضرات وورش عمل تساعد في تعزيز معرفتهم وصقل مهاراتهم في التطوير والبرمجة.

بدورة أكد عميد قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية الدكتور معتز النزهي، أن فعالية هاكاثون كاوست و SAP تعتبر فرصة عظيمة لطلبتنا والمشاركين الآخرين حيث أنها توظف أحدث التقنيات في التوصل إلى حلول للمشكلات في وقت قياسي وسيستفيد الطلبة من ذلك بشكل هائل. كما تُظهر الفعالية التزام جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالتعليم وتنمية المواهب على النطاقين المحلي والعالمي.

هذا وستشارك ماريتا ميتشاين من SAP بإلقاء كلمة رئيسية تسلط الضوء على أهمية التنوع وإشراك المرأة في إدارة الأعمال الحديثة. كما سيتحدث جيف شمة، الأستاذ بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومدير مركز التميز لأبحاث NEOM "نيوم" بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية عن استخدام نظرية اللعبة في المدن الذكية.