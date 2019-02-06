الإسكان تكشف عن حوافزها لمطوري عشوائيات مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تبحث لجنة متابعة تطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة ظهر غد بالمقر الرئيس للغرفة التجارية الصناعية بمكة، البرامج التحفيزية والتمويلية التي توفرها وزارة الإسكان، لمطوري المشاريع العقارية بالعاصمة المقدسة، ووضع الآلية المناسبة لخلق شراكات مع وزارة الإسكان، وذلك من أجل توفير منتجات سكنية جديدة ومتنوعة وضخها في السوق.

ويهدف اللقاء إلى إطلاع مطوري المشاريع العقارية على مصفوفة البرامج التحفيزية والتمويلية التي ستوفرها لهم وزارة الإسكان.

يذكر أن غرفة مكة تلعب دورا حيويا في إثراء المحتوى المعرفي لسكان العاصمة المقدسة، وتسعى للتركيز على الاحتياجات الفعلية لقاطني مكة، لا سيما في مجال السكن والمخططات.