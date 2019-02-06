، رئيس "معشوقة" يكرم 10 موظفين مثاليين ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرة "‎الموظف المثالي" بالمركز

كرم ‏رئيس مركز معشوقة بندر بن سويلم العضيلة، عدداً من الموظفين المثاليين في الجهات الحكومية والخيرية بالمركز، ضمن مبادرة ‎"الموظف المثالي بمركز ‎معشوقة"، وبحضور رئيس بلدية معشوقة المهندس موسى بن فيحان الزهراني.

والمكرمون هم 10 موظفين من مختلف الجهات، وهم: سعيد بن عبدالله بن محمد بن دعمر (جمعية البر الخيرية بمركز معشوقة)، وعبدالعزيز خالد المالكي (بلدية معشوقة)، وعبدالعزيز أحمد الزهراني (لجنة التعديات بمعشوقة)، وعبدالله محمد الغامدي (مرور معشوقة)، وسعيد سعد الغامدي (بريد معشوقة)، وعائشة سعيد الصاعدي (مركز صحي معشوقة)، عبدالمجيد معطش الغامدي (لجنة التنمية بمعشوقة)، ووكيل رقيب عائض قليح الغامدي (شرطة معشوقة)، والمسعف طارق عواض الزهراني (الهلال الأحمر بمعشوقة)، سلمان سعود الزهراني (مركز معشوقة).

وبين رئيس مركز معشوقة أن هذا التكريم يهدف إلى تشجيع الموظفين والتنافس بينهم لخلق روح الإبداع وتحفيز المتميزين ورفع الأداء الوظيفي وجودة الأداء، والتي بلا شك سينعكس أثرها على تقديم الخدمات للمواطنين وسكان المركز، فيما قدم المكرمون شكرهم لرئيس المركز، مثمنين ذلك التكريم الذي يدفعهم لتقديم المزيد من الجهود والتميز.