، شاهد: في 8 محاور.. كليات الأفلاج تكشف عن مواهب طلابها ،

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نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب مسابقة مواهب 4 للكشف عن المواهب وتنميتها.
وأطلقت كليات الجامعة مطلع هذا الأسبوع مسابقة مواهب 4 في 8 محاور متنوعة، شارك فيها 23 طالباً، إذ وزعت المحاور على: " أفضل مقدم، شاعر الجامعة، منشد الجامعة، اشرحها، المشهد التمثيلي، أفضل تصميم، أفضل مونتاج فيديو، أفضل رسم وتصوير "، حيث شهدت المسابقة تنافساً كبيراً بين الطلاب، ولقيت إعجاب لجان التحكيم في كل محور من محاور المسابقة بالمواهب الشابة التي يمكن صقلها وتنميتها للاستفادة منها بالمستقبل.
يذكر أن إعلان أسماء الفائزين في المرحلة الثانية سيكون الأسبوع القادم، بحضور مساعد عميد شؤون الطلاب للأنشطة، ومشرف الأندية الطلابية، وستترشح أفضل أربع مشاركات في مسابقة مواهب 4 على مستوى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
شاهد: في 8 محاور.. كليات الأفلاج تكشف عن مواهب طلابهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب مسابقة مواهب 4 للكشف عن المواهب وتنميتها.
وأطلقت كليات الجامعة مطلع هذا الأسبوع مسابقة مواهب 4 في 8 محاور متنوعة، شارك فيها 23 طالباً، إذ وزعت المحاور على: " أفضل مقدم، شاعر الجامعة، منشد الجامعة، اشرحها، المشهد التمثيلي، أفضل تصميم، أفضل مونتاج فيديو، أفضل رسم وتصوير "، حيث شهدت المسابقة تنافساً كبيراً بين الطلاب، ولقيت إعجاب لجان التحكيم في كل محور من محاور المسابقة بالمواهب الشابة التي يمكن صقلها وتنميتها للاستفادة منها بالمستقبل.
يذكر أن إعلان أسماء الفائزين في المرحلة الثانية سيكون الأسبوع القادم، بحضور مساعد عميد شؤون الطلاب للأنشطة، ومشرف الأندية الطلابية، وستترشح أفضل أربع مشاركات في مسابقة مواهب 4 على مستوى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
07:47 PM
إعلان أسماء الفائزين في المرحلة الثانية سيكون الأسبوع القادم
نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب مسابقة مواهب 4 للكشف عن المواهب وتنميتها.
وأطلقت كليات الجامعة مطلع هذا الأسبوع مسابقة مواهب 4 في 8 محاور متنوعة، شارك فيها 23 طالباً، إذ وزعت المحاور على: " أفضل مقدم، شاعر الجامعة، منشد الجامعة، اشرحها، المشهد التمثيلي، أفضل تصميم، أفضل مونتاج فيديو، أفضل رسم وتصوير "، حيث شهدت المسابقة تنافساً كبيراً بين الطلاب، ولقيت إعجاب لجان التحكيم في كل محور من محاور المسابقة بالمواهب الشابة التي يمكن صقلها وتنميتها للاستفادة منها بالمستقبل.
يذكر أن إعلان أسماء الفائزين في المرحلة الثانية سيكون الأسبوع القادم، بحضور مساعد عميد شؤون الطلاب للأنشطة، ومشرف الأندية الطلابية، وستترشح أفضل أربع مشاركات في مسابقة مواهب 4 على مستوى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
، شاهد: في 8 محاور.. كليات الأفلاج تكشف عن مواهب طلابها ،
المصدر : الخليج 365
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