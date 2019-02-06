، الأحوس يزور طالب العارضة المطعون وأسرته: المدرسة غائبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - زار اليوم مدير إدارة تعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس، طالب العارضة الذي تعرض لحادثة طعن في شجار جماعي بين طلاب خارج أسوار المدرسة، الاثنين الماضي، للاطمئنان على صحته.

وقال الاحوس لـ"الخليج 365": إن وضع الطالب الصحي مستقر وحالته جيدة، حسب حديث المختصين في مستشفى أبو عريش العام.

من جهتها شكرت أسرة الطالب المصاب مدير التعليم ومدير مكتب إشراف العارضة والمحافظ؛ على متابعتهم للحالة أولاً بأول، وتقديم كل التسهيلات لعلاجه ونقله لمستشفى أبو عريش العام.

واستغرب شقيق المصاب تركي الحربي غياب المدرسة عن المشهد حتى الآن، موضحاً أنه لم يتم حتى الاتصال للاطمئنان على حالة الطالب وهو أحد طلابها.

وقال: إن أشقاءه تفاجؤوا اليوم بعدم حضور النقل لنقلهم للمدرسة، والذي كان منتظما فيها منذ بداية العام،؛ كونهم ضمن توأمة مدارس الحد الجنوبي، مشيراً إلى أنهم توجهوا إليها من الطريق وعادوا كذلك، على الرغم من المسافة الطويلة.

وتساءل "الحربي": إذا كان "ما لهم شيء" كما ذكرت المدرسة؛ فأين حدث الشجار؟ ألم يكن في حافلة التعليم التي تقل أشقائي وأبناء سكان القرية؟ مناشدا مدير تعليم جازان بالتدخل.

يشار إلى أن شجارا جماعيا بين طلاب دارت أحداثه خارج أسوار المدرسة الاثنين الماضي، أدى إلى طعن طالب والقبض على مجموعة متورطين من قبل الجهات الأمنية في العارضة؛ حيث تم إيداعهم التوقيف، فيما تم تحويل البعض للأحداث.