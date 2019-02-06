، وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف الأمنية ،

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رأس وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للجامعة في دورته السادسة والأربعين (46).
وناقش المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات، منها الموافقة على الخطة الاستراتيجية لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (2019 - 2023م) التي تهدف إلى تطوير برامج الجامعة الأكاديمية وتحسين أدائها التدريبي والبحثي وتطبيق أفضل مبادئ ضبط الجودة وتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية والتركيز على مخرجات الجامعة؛ لكونها الذراع العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التقرير السنوي عن أعمال الجامعة لعام 2018م، والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجامعة، واعتماد مشروع موازنة العام المالي 2019م.
وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف الأمنيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-06
رأس وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للجامعة في دورته السادسة والأربعين (46).
وناقش المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات، منها الموافقة على الخطة الاستراتيجية لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (2019 - 2023م) التي تهدف إلى تطوير برامج الجامعة الأكاديمية وتحسين أدائها التدريبي والبحثي وتطبيق أفضل مبادئ ضبط الجودة وتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية والتركيز على مخرجات الجامعة؛ لكونها الذراع العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التقرير السنوي عن أعمال الجامعة لعام 2018م، والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجامعة، واعتماد مشروع موازنة العام المالي 2019م.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
07:10 PM
في دورته السادسة والأربعين
رأس وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للجامعة في دورته السادسة والأربعين (46).
وناقش المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات، منها الموافقة على الخطة الاستراتيجية لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (2019 - 2023م) التي تهدف إلى تطوير برامج الجامعة الأكاديمية وتحسين أدائها التدريبي والبحثي وتطبيق أفضل مبادئ ضبط الجودة وتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية والتركيز على مخرجات الجامعة؛ لكونها الذراع العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التقرير السنوي عن أعمال الجامعة لعام 2018م، والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجامعة، واعتماد مشروع موازنة العام المالي 2019م.
، وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف الأمنية ،
المصدر : الخليج 365
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