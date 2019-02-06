، "مستشفى الأفلاج": مستهلكات كبار السن موجودة وبديل الأسبرين متوفر غداً ،

- 1/2
- 2/2
علق مستشفى الأفلاج العام على ما تم تداوله حول عدم توفر مستلزمات طبية لكبار السن وخلوّ صيدلية المستشفى من أدوية الأسبرين، وغرد المستشفى على "تويتر": "نظراً لما تم تداوله بخصوص عدم توفر مستهلكات لكبار السن المنومين "المفارش والحفاضات" نفيدكم بأن المفارش والحفاضات متوفرة".
وأضاف المستشفى: "بخصوص انقطاع الأسبرين كان ذلك حسب ما ورد من هيئة الغذاء والدواء بسحب التشغيلات المتوفرة سابقاً، وتم إبدالها بشركة جديدة، وهو متوفر بصيدلية المستشفى ابتداء من غد الخميس".
وكان أحد المغردين أبدى تذمره من عدم توفر المستلزمات الطبية لكبار السن المنومين بمستشفى الأفلاج العام وتكفله بشرائه، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم توفر دواء الأسبرين في الصيدليات وعدم توفر بديل له.
"مستشفى الأفلاج": مستهلكات كبار السن موجودة وبديل الأسبرين متوفر غداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
علق مستشفى الأفلاج العام على ما تم تداوله حول عدم توفر مستلزمات طبية لكبار السن وخلوّ صيدلية المستشفى من أدوية الأسبرين، وغرد المستشفى على "تويتر": "نظراً لما تم تداوله بخصوص عدم توفر مستهلكات لكبار السن المنومين "المفارش والحفاضات" نفيدكم بأن المفارش والحفاضات متوفرة".
وأضاف المستشفى: "بخصوص انقطاع الأسبرين كان ذلك حسب ما ورد من هيئة الغذاء والدواء بسحب التشغيلات المتوفرة سابقاً، وتم إبدالها بشركة جديدة، وهو متوفر بصيدلية المستشفى ابتداء من غد الخميس".
وكان أحد المغردين أبدى تذمره من عدم توفر المستلزمات الطبية لكبار السن المنومين بمستشفى الأفلاج العام وتكفله بشرائه، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم توفر دواء الأسبرين في الصيدليات وعدم توفر بديل له.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
06:59 PM
بعد تذمّر الأهالي من انقطاع المستلزمات الطبية
علق مستشفى الأفلاج العام على ما تم تداوله حول عدم توفر مستلزمات طبية لكبار السن وخلوّ صيدلية المستشفى من أدوية الأسبرين، وغرد المستشفى على "تويتر": "نظراً لما تم تداوله بخصوص عدم توفر مستهلكات لكبار السن المنومين "المفارش والحفاضات" نفيدكم بأن المفارش والحفاضات متوفرة".
وأضاف المستشفى: "بخصوص انقطاع الأسبرين كان ذلك حسب ما ورد من هيئة الغذاء والدواء بسحب التشغيلات المتوفرة سابقاً، وتم إبدالها بشركة جديدة، وهو متوفر بصيدلية المستشفى ابتداء من غد الخميس".
وكان أحد المغردين أبدى تذمره من عدم توفر المستلزمات الطبية لكبار السن المنومين بمستشفى الأفلاج العام وتكفله بشرائه، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم توفر دواء الأسبرين في الصيدليات وعدم توفر بديل له.
، "مستشفى الأفلاج": مستهلكات كبار السن موجودة وبديل الأسبرين متوفر غداً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مستشفى الأفلاج": مستهلكات كبار السن موجودة وبديل الأسبرين متوفر غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.