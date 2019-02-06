بالصور.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بميقات السيل الكبير بالطائف

وجَّه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بإزالة تعديات عشوائية وإحداثات مخالفة على أراضٍ مجاورة لميقات الحج والعمرة بالسيل الكبير (قرن المنازل).

وقد استرجعت أمانة الطائف، مُمثَّلة في بلدية السيل الكبير الفرعية، الأراضي الحكومية البيضاء التي استغلها محدثون بإقامة أسوار من البلك وهناجر وغرف من الصفيح وعقوم ترابية، وغيرها من الإشغالات.

وأوضحت الأمانة أنَّ التعديات المزالة تشكّلت بطريقة غير نظامية؛ حيث حرص المعتدون على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وإشغال الأرض بإيقاف السيارات والهياكل الخربة بالإضافة إلى إنشاء الأسوار الإسمنتية والغرف السكنية الصغيرة، دون وجود مستمسكات شرعية تُخوِّلهم استغلال الأراضي.

وكانت الفرق الميدانية بأمانة الطائف أزالت، قبل خمسة أيام، أعمال التعديات والإحداثات التي تَمثّلت في غرف سكنية وأسوار من البلوك وشبوك شائكة وعقوم ترابية وإشغالات مختلفة.

جاء ذلك بعد أن رصدت بلدية الطائف الجديد الفرعية تعديات أُقِيمت على الأراضي الحكومية المخصَّصة للتنمية والتطوير بمشروع الطائف الجديد.

وأوضحت الأمانة أنَّ الإشغالات، وضعها معتدون بهدف الاستيلاء على الأراضي وتحويلها إلى ملكيات خاصة بدون الحصول على مستمسكات شرعية تُخوِّلهم الاستفادة من الأراضي، مسببين بذلك تعطيلًا للمشاريع التنموية بالمنطقة، مع إصرار المحدثين على تجاوز الأنظمة والتعليمات للاستحواذ على الأراضي البيضاء دون وجه حقّ.

وشدَّد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، لكافة البلديات المرتبطة والفرعية على التعامل الفوري والفعَّال مع التعديات على الأراضي المخصصة للمشاريع الخدمية والمشاريع التطويرية وحتى أراضي الغير، وتنفيذ التعليمات السامية وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضية بسرعة التعامل مع الإحداثات فور وقوعها، وعدم ترك الفرصة لضعاف النفوس لاستغلال الأراضي الحكومية بطرق مخالفة.

وتنصّ لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات على تغريم أي مخالف يعتدي على الأراضي دون مستمسكات شرعية بمبلغ 10 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة المقررة في حالة تكراره المخالفة، على أن تزيد الغرامة إلى مبلغ 40 ألف ريال في حالة ارتكابها للمرة الثالثة.

وتلتزم جميع الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء، وفقًا للائحة، بتسوير أراضيها أو وضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات، على أن توضِّح ما عليها من منشآت في حالة قيامها برفع الأراضي مساحيًّا.