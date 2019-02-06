فيديو... دهس ثلاثة شبان في السعودية

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لعملية دهس مروعة لثلاثة شبان في أحد شوارع بريدة التابعة لمنطقة القصيم السعودية.

يظهر مقطع الفيديو، سيارة مسرعة تدهس شخصين كانا يقفان على جانب الطريق، بالإضافة لشخص ثالث يحمل أكياسا بلاستيكية ويتفاوض مع سائق سيارة "ليموزين". ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

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