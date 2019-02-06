شكرا لقرائتكم غارات التحالف تقتل 13 حوثيًا بينهم قيادي في ذمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - لقي ما لا يقل عن 13 من العناصر الحوثية الإرهابية التابعة لإيران مصرعهم بعدما قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، معسكراً تدريبياً لميليشيات الحوثي في غرب محافظة ذمار.

ونقلت العربية عن وسائل إعلام محلية أن المقاتلات شنت 7 غارات جوية استهدفت مواقع للميليشيات في منطقة بني العارسي، في مديرية وصاب السفلى في المحافظة، وأسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الحوثي.

وقال سكان محليون إن الطيران استهدف معسكراً للعشرات من أبناء المنطقة أثناء تدريبهم في أحد الشعاب الجبلية تمهيداً لإرسالهم إلى جبهة الساحل الغربي.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية أن قرابة 13 اسماً من أبناء المنطقة قتلوا في الغارة، بينهم مشرف الميليشيات في المنطقة.

وبحسب السكان فإن الميليشيات صعدت مؤخراً من تحركاتها في مديرية وصاب السافل تزامناً مع معارك في الساحل الغربي لليمن.