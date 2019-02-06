شكرا لقرائتكم إسقاط الجنسية والسجن والغرامة عقوبة 12 أسسوا جماعة إرهابية في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أصدر القضاء البحريني اليوم ، أحكامًا على اثني عشر متهمًا بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص والتدرب على تصنيع الأسلحة واستعمالها.

وصدرت الأحكام بمعاقبة سبعة من المتهمين بالسجن المؤبد واثنين آخرين بالسجن عشر سنوات، فيما عوقبت متهمة بالسجن لمدة خمس سنوات وآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وتراوحت الغرامات المالية بحق جميع المتهمين بين خمسمئة دينار ومئة دينار. كما حُكم عليهم بإسقاط الجنسية عنهم.

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