شكرا لقرائتكم وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اجتماع المجلس الأعلى للجامعة في دورته السادسة والأربعين.

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