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شكرا لقرائتكم مصري يخترق موقع مجلس الأمة أثناء كلمة أمير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
في تصرف غير مفهوم قام موظف مصري في مجلس الأمة الكويتي باختراق شبكة المجلس على الإنترنت وذلك أثناء كلمة أمير الكويت.
وقالت صحيفة “الرأي” الكويتية إن الجنايات تنظر حاليا في قضية موظف مصري بمجلس الأمة اخترق الشبكة المعلوماتية للمجلس وأوقف حسابات الأدمن، أثناء إلقاء الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
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