شكرا لقرائتكم فيديو.. المصيبيح: أمير نجران وعد بافتتاح المتحف الوطني الجديد.. قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- حسن عسيري - تصوير: سياف الحارثي

أكد المستشار الإعلامي الدكتور سعود المصيبيح، أن برنامج جسور هو فكرة إنسانية رائعة فيها الكثير من العمل التطوعي وكثير من الحث على التعايش، شارك فيها الكثير من المثقفين والإعلاميين من عدد من الدول العربية والخليج والمملكة العربية.

وامتدح الدكتور المصيبيح خلال حديثه في برنامج جسور أمس، منطقة نجران واصفًا إيها بأنها أرض الصمود والشموخ .. أرض الكرم والأمن والأمان والولاء لهذه البلاد الطاهرة.

وبين أن منطقة نجران هي نجران الوفاء .. نجران النبل والطيبة، تمثل تاريخا عظيما جداً .. تاريخا من آلاف السنين لافتًا إلى الزيارة التي قام بها المشاركون في البرنامج لمنطقة الأخدود الأثرية التي تعد من معالم المملكة البارزة.

وتابع : ولله الحمد نحن نعيش في لحمة وطنية ومحبة وتآلف في جميع مناطق مملكتنا الحبيبة.

وأشاد بزيارة أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حيث دار الحديث عن الجوانب التربوية والثقافية في المنطقة.

وأردف المصيبيح: أن أمير نجران رجل حكيم استطاع أن يؤصل لكثير من مفاهيم التطور والنمو للمنطقة كما وعد الأمير بالانتهاء قريبا من المتحف الوطني الجديد الذي سوف يكون منارة من منارات التاريخ والآثار في المنطقة .



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