شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح موقف التابع المضاف قبل 10 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الموعد الذي يمكن أن يتم فيه صرف الدعم للتابعين المضافين للمستفيدين الرئيسيين.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالا من أحد المستفيدين قال فيه : أنا عملت إضافة مولود جديد.. متى يتم الموافقة عليه ويصرف له الاستحقاق؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول : في حال تمت إضافة التابع قبل تاريخ 10 فبراير سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باسيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى دراسة الأهلية وذلك بعد إعلان نتائج دورة الأهلية لشهر مارس.

وكان حساب متابعات الخليج 365 قد دعا من لم يسبق له التسجيل في البرنامج إلى المسارعة في التسجيل قبل العاشر من فبراير الجاري حتى يستفيد من دعم دفعة مارس.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).

يأتي هذا فيما يتبقى فقط 4 أيام على إيداع دعم الدفعة الـ15 من برنامج حساب متابعات الخليج 365 في حسابات المستفيدين، حيث من المقرر أن يشهد يوم الأحد المقبل 10 فبراير وضع المبالغ المستحقة في حسابات المواطنين والمواطنات.

وتتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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