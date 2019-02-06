شكرا لقرائتكم 4 نصائح لتجنب التعثر في سداد القروض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

يسعى العديد من الأشخاص للحصول على قروض بأي شكل ولأسباب ربما لا تكون واقعية ومع إغفال جانب التخطيط يقع البعض فريسة التعثر ويعاني من عدم القدرة على الوفاء بالدين للبنوك.

ويصبح المدين متعثراً إذا فقد قدرته على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة التي تقوم بدورها في تحديث التقرير الائتماني لعملائها لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها في المملكة مثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، فهذا التقرير يحتوي على المعلومات والبيانات الخاصة للمنتجات الائتمانية التي حصل عليها العميل والتي من ضمنها المنتجات الائتمانية التي تعثر في سدادها لمدة 5 سنوات سابقة.

ويمكن من خلال النصائح التالية تجنب التعثر في السداد قدر الإمكان

حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والمهمة وعدم اقتراض مبلغ يزيد على الحاجة. تنظيم الأمور المالية والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض. التأكد من توافر رصيد كاف في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط. إخطار البنك فوراً في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أية مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.

عقوبة التعثر في سداد القروض

بحسب البنوك السعودية، تختلف عقوبة التعثر في سداد القروض تبعاً لظروف العميل وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ والتي من بينها:

صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب. تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن. قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية. المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين.



مختارات 4 أيام على إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 .. والتسجيل مستمر للدفعة الـ16



الأمير سلطان رفض مصافحته.. ماذا دار بين الملك عبدالله ومحمد الفايز عند تركه الخدمة المدنية؟ مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.