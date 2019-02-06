شكرا لقرائتكم خبر عن «النزاهة ومكافحة الفساد».. محاضرة في جامعة فهد بن سلطان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (تبوك)
نظّمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة فهد بن سلطان اليوم (الأربعاء)، على مسرحها الرئيسي، وبالتعاون مع الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد، محاضرة توعوية عن أهم الأعمال التي تقوم بها الهيئة بما يخدم الوطن والمواطن، للحفاظ على الحقوق العامة والخاصة، ودور الهيئة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وتسعى عمادة شؤون الطلبة بالجامعة من خلال التعاون مع جميع القطاعات والهيئات في مثل هذه المحاضرات، إلى زيادة الوعي لدى الطلبة لتخريج جيل واعٍ مؤهل بالعلم والمعرفة، وقادر على تحمل المسؤولية.
وفي نهاية المحاضرة، كرّم عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور سلمان بن سعود البلوي المحاضرين بدروعٍ تذكاريةٍ، وهم (عبدالله القحطاني مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح، ومحمد الخامسي الباحث في العلاقات العامة وإدارة الندوات والمؤتمرات، من الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد).
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