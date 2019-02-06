شكرا لقرائتكم خبر عن الطالب المطعون لمدير «تعليم جازان»: مديري لم يزرني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضرالخيرات (جازان) عاتب الطالب المطعون عبدالله الحربي مدير مدرسته الثانوية لعدم زيارته أو الاطمئنان عليه ولو برسالة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بمدير إدارة تعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس، في مستشفى أبو عريش العام مساء اليوم (الأربعاء).ورد مدير التعليم على الطالب: «سأُبلغه بزيارتك.. وأنا عنهم جميعاً».



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