شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم جازان يطمئن على صحة الطالب المطعون في العارضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضرالخيرات (جازان) زار مدير إدارة التعليم في جاران الدكتور عسيري الأحوس، عصر اليوم (الأربعاء)، الطالب المطعون خلال عراك الطلاب الجماعي في مجمع الثانويات بمحافظة العارضة. وأوضح تركي الحربي شقيق المصاب، أن مدير التعليم عسيري الأحواس اطمئن على صحة أخيه، مؤكداً لذويه أن التحقيقات جاريه في القضية. وأعرب ذو الطالب عن شكرهم لمدير التعليم على الاهتمام والزيارة. صور صور



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