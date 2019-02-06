السعودية اليوم / الشيخ السديس يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف



المدينة المنورة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

زار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة, حيث كان في استقباله الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور بندر بن فهد السويلم.

وتجول معاليه على المطبعة واطلع على كيفية طباعة المصحف الشريف, وعمل قسم استديوهات التسجيلات لمصحف المدينة النبوية, وساحة الإنتاج.

وأشاد الدكتور السديس, بالدور المهم والجهود المقدمة والمبذولة من إدارة مجمع الملك فهد في العناية بكتاب الله, داعياً المولى عز وجل لهم بعظم الأجر والثواب على ما يقدمونه من خدمات جليلة, مؤكدًا على أهمية التعاون التام بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والمجمع لما يحقق الصالح العام في تطوير منظومة الأعمال وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

18:07ت م

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المدينة المنورة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسزار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة, حيث كان في استقباله الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور بندر بن فهد السويلم.وتجول معاليه على المطبعة واطلع على كيفية طباعة المصحف الشريف, وعمل قسم استديوهات التسجيلات لمصحف المدينة النبوية, وساحة الإنتاج.وأشاد الدكتور السديس, بالدور المهم والجهود المقدمة والمبذولة من إدارة مجمع الملك فهد في العناية بكتاب الله, داعياً المولى عز وجل لهم بعظم الأجر والثواب على ما يقدمونه من خدمات جليلة, مؤكدًا على أهمية التعاون التام بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والمجمع لما يحقق الصالح العام في تطوير منظومة الأعمال وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 .// انتهى //18:07ت م0225

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