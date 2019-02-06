

بيروت 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري، حيث تناولا آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقب اللقاء أكد النجاري:" دعم الحكومة المصرية وحرصها على تطوير الشراكة بين البلدين وفق ما أعلنه الوزير سامح شكري خلال جولته الاخيرة وزيارته لبنان خصوصاً في ظل تعدد المجالات التي تجمع بيننا في اطار من التعاون وتحديداً في المجال الاقتصادي إذ يهمنا أن نقدم الى لبنان كل الدعم في المرحلة المقبلة حتى تلاقي هذه الحكومة كل النجاح الذي تستحقه".

// انتهى //

17:49ت م

0222



بيروت 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري، حيث تناولا آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.وعقب اللقاء أكد النجاري:" دعم الحكومة المصرية وحرصها على تطوير الشراكة بين البلدين وفق ما أعلنه الوزير سامح شكري خلال جولته الاخيرة وزيارته لبنان خصوصاً في ظل تعدد المجالات التي تجمع بيننا في اطار من التعاون وتحديداً في المجال الاقتصادي إذ يهمنا أن نقدم الى لبنان كل الدعم في المرحلة المقبلة حتى تلاقي هذه الحكومة كل النجاح الذي تستحقه".// انتهى //17:49ت م0222

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس مجلس الوزراء اللبناني يلتقي السفير المصري لدى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.