السعودية اليوم / اختتام المهرجان البحري الرابع بقاعدة الملك فيصل بجدة



جدة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

اختتمت القوات البحرية الملكية

وشهد اختتام المهرجان البحري الأكبر والأضخم في المملكة, عروضًا بحرية وترفيهية, وأجنحة للأسر المنتجة, ومعرضًا للقطع العسكرية الخفيفة.

وفي ختام المهرجان, قامت اللجنة المنظمة بتكريم جميع المشاركين.

يذكر أن عدد زوار المهرجان بلغ 40 ألف زائر طيلة أيام المهرجان.

// انتهى //

17:49ت م

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جدة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساختتمت القوات البحرية الملكية السعودية اليوم الأربعاء فعاليات المهرجان البحري الرابع، الذي نظمته قيادة الأسطول الغربي بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.وشهد اختتام المهرجان البحري الأكبر والأضخم في المملكة, عروضًا بحرية وترفيهية, وأجنحة للأسر المنتجة, ومعرضًا للقطع العسكرية الخفيفة.وفي ختام المهرجان, قامت اللجنة المنظمة بتكريم جميع المشاركين.يذكر أن عدد زوار المهرجان بلغ 40 ألف زائر طيلة أيام المهرجان.// انتهى //17:49ت م0220

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