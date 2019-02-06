شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة التبغ": مسح ميداني لمنازل حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وكانت اللجنة قد بدات جولات رقابية شملت المنشآت الصحية في حفر الباطن, تطبيقاً لقرار وزارة الصحة بمنع التدخين في حرم منشآتها إذ لم تسجل الجولة أي مخالفة مع قيام أعضاء الفريق من التأكد من وجود جميع الملصقات التحذيرية بمنع التدخين التي تتضمن الغرامات المفروضة على المخالفين.
وبينت صحة حفر الباطن أنه سيتم رصد المدخنين المخالفين في المنشآت الصحية عبر الزيارات المستمرة المفاجئة من قبل المفتشين، وكذلك عبر كاميرات المراقبة بهدف إشعار المدخن بخطورة التدخين وأضراره وتحفيزه للإقلاع عنه، إضافة إلى منع التدخين السلبي وتوفير بيئة عمل خالية من التدخين.
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