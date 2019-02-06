شكرا لقرائتكم البنوك السعودية تحدد تكلفة إصدار بطاقة صراف آلي إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت البنوك السعودية عن تكلفة إصدار بطاقة صراف آلي إضافية أو إعادة إصدار بطاقة بدل تالف أو مفقود.

وقالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إن تكلفة إصدار بطاقة صراف إضافية هو 30 ريالا أما تكلفة إصدار بطاقة صراف آلي مفقودة أو تالفة أو لوجود خطأ في الرقم السري هي أيضا 30 ريالا.

وفي وقت سابق قدمت البنوك السعودية عددًا من النصائح عند الحصول على بطاقة ائتمان منها:

عدم منح بطاقة الائتمان لأي شخص والمحافظة عليها في جميع الأوقات.

التوقيع خلف البطاقة فور استلامها.

إتلاف البطاقات القديمة أو المنتهية.

حماية بيانات بطاقتك الائتمانية عند إجراء عمليات السحب النقدي.

عدم كتابة رقم بطاقتك السري على البطاقة.

عدم وضع رقمك السري في المحفظة.

عند عدم رغبتك في دفع مبلغ إضافي لموظفي المطاعم وغيرها، ينبغي وضع خط في الإيصال في المكان المخصص لذلك حتى لا يتمكن أي شخص من التلاعب بالإيصال.

احفظ الإيصال وقم بمقارنته عند وصول كشف الحساب من البنك.

عند حدوث اختلافات في كشف الحساب أو عمليات لم تقم بتنفيذها، فإنه يجب الاتصال مباشرة على الجهة التي تتعامل معها لإخبارهم بهذه الفروقات.

عند الشراء من الإنترنت يجب التعامل مع الشركات والجهات المعروفة ذات السمعة الجيدة والتأكد من توفر نظام الحماية الآمن عند إدخال بيانات البطاقة.

قم بطلب ومراجعة سجلك الائتماني مرة واحدة كل سنة.

ضع لديك قائمة بأرقام بطاقات الائتمان للرجوع إليها عند الحاجة.

الاتصال مباشرة بجهة الإصدار والإبلاغ عن ضياع (فقد) أو سرقة البطاقة.





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