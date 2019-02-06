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شكرا لقرائتكم مياه الباحة تبدأ احتساب الفواتير بالاستهلاك الفعلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
بدأت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة أمس, في احتساب فواتير المياه بالاستهلاك الفعلي في معظم القرى والمحافظات بالمنطقة.
وأوضح مدير مياه الباحة المهندس أحمد القرشي أنه جرى استكمال الاحتساب الفعلي لدي الجميع بشكل تدريجي خلال الفترة المقبل بمشيئة الله، داعياً الجميع إلى ترشيد استهلاك المياه والابتعاد عن الإسراف في المياه.
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