شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لقطاع إسكان الحج والعمرة في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) نظمت وزارة الحج والعمرة اليوم (الأربعاء)⁩ ورشة عمل بحضور المسؤولين بالجهات المشاركة بمنظومة ⁧الحج⁩ و ⁧العمرة⁩؛ وذلك لوضع التصور المستقبلي لقطاع إسكان الحجاج والمعتمرين في ⁧مكة المكرمة⁩ و ⁧المدينةالمنورة⁩، وضبط المعايير وتحقيق جودة شاملة ومستدامة. صور صور



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