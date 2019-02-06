السعودية | الملك سلمان يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون مع ألبانيا

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون مع ألبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا، آدي راما، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا.

فقد جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.

كما تم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وقعها من الجانب السعودي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب الألباني وزيرة الاقتصاد والمالية آنيلا داناي.

وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية، وقعها من الجانب السعودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني نبيل بن محمد العمودي، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.