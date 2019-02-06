، منافس "نتنياهو" مستعد لإزالة مستوطنات الضفة.. و"السلطة" ترحّب بحذر ،

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أبدى نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترحيبًا حذِرًا، اليوم (الأربعاء)، بتصريحات أدلى بها أقرب منافس انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أبدى فيها انفتاحه على إزالة مستوطنات من الضفة الغربية المحتلّة في المستقبل.
ونقلت "رويترز" عن "أبو ردينة" قوله: "إن تصريحات الجنرال السابق بيني جانتس عن التسوية مع الفلسطينيين مشجعة، وخاصة إذا تمسك برأيه في حال نجاحه في الانتخابات".
ذكر "جانتس" في تصريحاته لصحيفة إسرائيلية، أنه يعارض الهيمنة على شعب آخر، مضيفًا أن إسرائيل قد تكرّر إزالة المستوطنات كما فعلت في قطاع غزة عام 2005.
منافس "نتنياهو" مستعد لإزالة مستوطنات الضفة.. و"السلطة" ترحّب بحذرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
أبدى نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترحيبًا حذِرًا، اليوم (الأربعاء)، بتصريحات أدلى بها أقرب منافس انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أبدى فيها انفتاحه على إزالة مستوطنات من الضفة الغربية المحتلّة في المستقبل.
ونقلت "رويترز" عن "أبو ردينة" قوله: "إن تصريحات الجنرال السابق بيني جانتس عن التسوية مع الفلسطينيين مشجعة، وخاصة إذا تمسك برأيه في حال نجاحه في الانتخابات".
ذكر "جانتس" في تصريحاته لصحيفة إسرائيلية، أنه يعارض الهيمنة على شعب آخر، مضيفًا أن إسرائيل قد تكرّر إزالة المستوطنات كما فعلت في قطاع غزة عام 2005.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
05:41 PM
"جانتس" قال: أعارض الهيمنة على شعب آخر
أبدى نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترحيبًا حذِرًا، اليوم (الأربعاء)، بتصريحات أدلى بها أقرب منافس انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أبدى فيها انفتاحه على إزالة مستوطنات من الضفة الغربية المحتلّة في المستقبل.
ونقلت "رويترز" عن "أبو ردينة" قوله: "إن تصريحات الجنرال السابق بيني جانتس عن التسوية مع الفلسطينيين مشجعة، وخاصة إذا تمسك برأيه في حال نجاحه في الانتخابات".
ذكر "جانتس" في تصريحاته لصحيفة إسرائيلية، أنه يعارض الهيمنة على شعب آخر، مضيفًا أن إسرائيل قد تكرّر إزالة المستوطنات كما فعلت في قطاع غزة عام 2005.
، منافس "نتنياهو" مستعد لإزالة مستوطنات الضفة.. و"السلطة" ترحّب بحذر ،
المصدر : الخليج 365
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