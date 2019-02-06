، أمير مكة بالنيابة يزور "الكامل وخليص" ويستعرض المشاريع المنجزة والمتأخرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى ذوي شهداء الواجب واستمع لشكاوى المواطنين

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، اليوم، محافظتي الكامل وخليص، وذلك في إطار جولاته على محافظات المنطقة.

وبدأ الأمير بدر بن سلطان جولته بزيارة محافظة الكامل، والتقى أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، كما التقى ذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة، ثم ترأس اجتماع المجلس المحلي واستعرض المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها والمتأخرة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح وعدد من مديري الأجهزة الحكومية وأعضاء المجلس.

ثم وقف بعد ذلك ميدانيًّا على مشروع الإسكان في المحافظة، والذي تبلغ مساحته أكثر من 400 ألف م2، وبلغت نسبة إنجازه 95 %‎ ويتكون من 353 قطعة أرض.

وانتقل أمير مكة بالنيابة بعد ذلك إلى المباني الجامعية بمحافظة الكامل؛ حيث دشن مبنيَيْ كليتَيْ العلوم والآداب (شطر الطالبات) اللذين يتسعان لأكثر من 12 ألف طالبة.

كما شهد خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعة وعدة جهات؛ منها الشؤون الصحية بالمنطقة (مستشفى الكامل) بهدف تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية.

وشهد كذلك توقيع مذكرة تعاون مع شركة ريدان، التي تهدف إلى التدريب الطلاب في مجال الأغذية والقيام بالأبحاث، وأخيرًا توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بهدف استقطاب الموهوبين.

واختتم الأمير بدر بن سلطان جولته في محافظة الكامل بزيارة الشيخ عبدالله صالح جمعان السلمي في منزله.

بعد ذلك انتقل أمير مكة بالنيابة إلى محافظة خليص، والتقى فيها عددًا من المواطنين وذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة، ثم ترأس اجتماع المجلس المحلي واستعرض المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها والمتأخرة، كما شهد توقيع اتفاقية بين المحافظة وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة بالمنطقة، والتي تهدف إلى توفير مخيمات بيئية وإقامة مهرجان خليص الزراعي في نسخته الثانية.

تلا ذلك زيارة أمير منطقة مكة بالنيابة للشيخ عبدالعليم بن حسن بن عبدالصمد الشيخ، وفي ختام الجولة دشن الأمير بدر بن سلطان مبنى محافظة خليص، ثم استمع لشرح عن المشاريع البلدية؛ ومنها السوق الشعبي، والساحة البلدية، وتأهيل المنطقة المركزية بخليص، كذلك تأهيل الحدائق ومحطات التخلص من النفايات.

وسيواصل أمير منطقة مكة بالنيابة غدًا الخميس جولاته بزيارة محافظتي الجموم وبحرة.