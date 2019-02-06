، دون مقابل ولوجه الله.. مواطن يتبرّع بكليته لـيتيمة لا يعرفها ،

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تبرّع المواطن عبدالهادي طحيطر النواق الشراري بكليته لفتاة يتيمة لا يعرفها، ولكن بَلغه بحثها عن متبرّع بكليته ينهي معاناتها والتي تهدد حياتها، وعلمه بظروفها الصعبة؛ لكونها وحيدة أمها ووالدها متوفىً، وليس لها إخوة يساعدونها، ويقفون معها في مرضها، فتقدم لها متبرعاً بإحدى كليتيه ابتغاءً لوجه الله تعالى وبلا مقابل منها.
وأجريت لهما يوم أمس عملية نقل الكلية بنجاح بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذكر "الشراري" بعد إتمام العملية أن ما قام به من عمل جاء لوجه الله تعالى ولا يريد من ورائه جزاءً ولا شكوراً، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب له ولوالديه الأجر، ولكل من أقدم على فعل الخير.
دون مقابل ولوجه الله.. مواطن يتبرّع بكليته لـيتيمة لا يعرفهاعبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-02-06
تبرّع المواطن عبدالهادي طحيطر النواق الشراري بكليته لفتاة يتيمة لا يعرفها، ولكن بَلغه بحثها عن متبرّع بكليته ينهي معاناتها والتي تهدد حياتها، وعلمه بظروفها الصعبة؛ لكونها وحيدة أمها ووالدها متوفىً، وليس لها إخوة يساعدونها، ويقفون معها في مرضها، فتقدم لها متبرعاً بإحدى كليتيه ابتغاءً لوجه الله تعالى وبلا مقابل منها.
وأجريت لهما يوم أمس عملية نقل الكلية بنجاح بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذكر "الشراري" بعد إتمام العملية أن ما قام به من عمل جاء لوجه الله تعالى ولا يريد من ورائه جزاءً ولا شكوراً، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب له ولوالديه الأجر، ولكل من أقدم على فعل الخير.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
04:56 PM
أجريت لهما العملية بنجاح بمستشفى "التخصصي" بالرياض
تبرّع المواطن عبدالهادي طحيطر النواق الشراري بكليته لفتاة يتيمة لا يعرفها، ولكن بَلغه بحثها عن متبرّع بكليته ينهي معاناتها والتي تهدد حياتها، وعلمه بظروفها الصعبة؛ لكونها وحيدة أمها ووالدها متوفىً، وليس لها إخوة يساعدونها، ويقفون معها في مرضها، فتقدم لها متبرعاً بإحدى كليتيه ابتغاءً لوجه الله تعالى وبلا مقابل منها.
وأجريت لهما يوم أمس عملية نقل الكلية بنجاح بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذكر "الشراري" بعد إتمام العملية أن ما قام به من عمل جاء لوجه الله تعالى ولا يريد من ورائه جزاءً ولا شكوراً، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب له ولوالديه الأجر، ولكل من أقدم على فعل الخير.
، دون مقابل ولوجه الله.. مواطن يتبرّع بكليته لـيتيمة لا يعرفها ،
المصدر : الخليج 365
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