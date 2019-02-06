، أمير تبوك يواسي "السديري" في وفاة والدهما‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ ضباء السابق مساعد بن نايف السديري، ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري، في وفاة والدهما.

وأعرب أمير منطقة تبوك عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيدهما، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهما الصبر والسلوان.

وأعرب مساعد السديري من جهته عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.