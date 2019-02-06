، "العواد" لـ"الخليج 365": نسبة أمية المرأة مرتفعة.. وبهذه الطريقة نتغلب عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتام ملتقى التعليم المستمر الأول بحضور أكثر من ألف مشارك.. وتوصيات مهمة

كشفت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد عن خطط الوزارة وسعيها لمحو الأمية الأبجدية من 5.23٪ حالياً وصولاً إلى 2.5٪ عام 2020 ثم التحول تدريجياً إلى مرحلة صفر بالمائة.

وقالت الدكتورة "العواد" لـ"الخليج 365": نسب الأمية بين الإناث أعلى بنسبة 8% تقريباً من الذكور، وللتغلب على ذلك نقوم بفتح عدد أكبر من مراكز الأحياء المتعلمة والتعليم المستمر للبنات أكثر من البنين، مضيفة: "نعمل بالتوازي في محو كل من الأمية الرقمية والمهارية مع الأمية الأبجدية "القراءة والكتابة والحساب".

وأشارت "العواد" على هامش فعاليات ملتقى التعليم المستمر الأول الذي نظمته إدارة تعليم صبيا خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بالتعاون مع جامعة الملك سعود إلى أن "مخرجات الأحياء المتعلمة أصبحن سيدات أعمال الآن".

وأكدت أن الانتقال من مفهوم التعليم التقليدي إلى تعليم المهارات الحياتية والتدريب وإكساب المتعلمين حرفاً ومهناً لا يشكّل أي عبء على الوزارة مشددة بالقول: "هذا واجبنا، ونعلم أنه إذا توقفت جهودنا عند محو الأمية الأبجدية فقط، فالكثير من المتعلمين سوف يرتدّون إلى الأمية، فقررنا الاستمرار والمضي معهم في تطوير مهاراتهم وتدريبهم لمحو الأمية الرقمية والمهارية، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الأحياء الفقيرة في إقامة مراكز الحي المتعلم الذي يقدم تدريباً مهنياً وتعليم حرف وتعليم لغات وتقنية؛ لتحقيق أهداف وطنية واقتصادية وتعليمية واجتماعية.

وكانت قد اختتمت أمس فعاليات ملتقى التعليم المستمر الأول الذي نظمته إدارة تعليم صبيا خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، والذي دشنه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وأكثر من 1000 مشارك ومشاركة؛ وذلك بهدف تجويد بيئات التعلم، من خلال عرض ومناقشة العديد من أوراق العمل المتخصصة، وتقديم أربع ورش عمل، ومعرض مصاحب، شاركت فيه أكثر من 15 جهة.

أكد الملتقى في توصياته ضرورة السعي الحثيث لتحقيق رؤية وطننا الواعدة 2030 وضمان توجّهاتها الطموحة بشأن برامج التعليم المستمر، والعمل على تجاوز مفهوم التعليم المستمر التقليدي باتجاه محو أمية المهارات في موازاة متغيرات القرن الحادي والعشرين؛ لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتحسين مركز المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030.

وأهاب الملتقى بضرورة الاهتمام بالبرامج التدريبية، والمؤتمرات المتخصصة، وفتح أفق التعاون مع الجامعات والجهات المختصة لتأهيل العاملين في التعليم المستمر، وفتح أبواب التدريب بأنماطه المختلفة؛ لضمان جودة العمليات، وتحسين المخرجات التعليمية.

كما أوصى الملتقى بضرورة إعداد احتياجات التطوير المهني لمعلمي ومعلمات التعليم المستمر في ضوء القيم والمسؤوليات المهنية، وانطلاقاً من توظيف تطبيق إدارة التميز، بما يضمن امتلاكهم للقدرات اللازمة لمواكبة العصر، ويلبي احتياجات ورغبات الدارسينَ، من خلال اعتماد دراساتٍ تحليليةٍ لخطط واستراتيجيات مؤسسات التعليم المستمر، والتأكد من مواءمتها لتوجّهات رؤية المملكة 2030 وكذلك تأهيل الدارسين وإكسابهم المعارف اللازمة التي تضمن لهم تعليماً متميزاً، وتكسبهم مهاراتٍ حياتيةٍ تتوافق مع سوق العمل، وتساعدهم على الالتحاق بالقطاعات الإنتاجية؛ للاستفادة من قدراتهم في بناء المجتمع، وتعزيز مشاركتهم البناءة في خدمة الدين والوطن.