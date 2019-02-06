قافلة «نصل لقلوبكم» تُوقِّع الكشف على 1529 زائرًا بالمدينة المنورة

أعلنت إدارة مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة مساء أمس، الثلاثاء، ختام أعمال القافلة الطبية المتنقلة «نصل لقلوبكم» التي أطلقها المركز للعام الثالث على التوالي في محافظات المنطقة وأملج بمنطقة تبوك بالتعاون مع جمعية قلوبنا وجمعية القلب السعودية وبرعاية كريمة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وتمكنت القافلة من الكشف على 1529 مراجعًا ومراجعة بثماني محطات شملت محافظات (الحناكية, وادي الفرع, مهد الذهب, خيبر, العلا, بدر, العيص، أملج) وتم تحويل 166 حالة للعيادات الاستشارية الخارجية بالمركز.

وأوضح مدير مركز القلب بالمدينة المنورة الدكتور إبراهيم الصبحي أن أعمال القافلة الطبية استمرت لأكثر من 119 ساعة عمل وقطعت مسافة تقدر بأكثر من 2400 كيلو متر خلال شهر واحد فقط, بهدف الوصول للمرضى بمقار إقامتهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف والتوعية الصحية عن مخاطر القلب والأسباب المؤدية للإصابة بتلك الأمراض للحد منها ومن ازديادها في الآونة الأخيرة بمنطقة المدينة المنورة بحسب أحدث الإحصائيات والدراسات في هذا المجال.

وأكد الصبحي أن القافلة الطبية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة وقدمت العديد من الخدمات التثقيفية والتوعوية لأكثر من 3458 زائرا وزائرة وقام على تنفيذها كادر طبي وإداري مكون من 25 شخصًا مؤهلًا ومتخصصًا في مجال أمراض القلب بمختلف تخصصاتهم.

وأضاف الصبحي أن قافلة «نصل لقلوبكم» أكدت أهمية تدوير هذا العمل بشكل سنوي لما تقدمه من خدمات جليلة للمراجعين والزوار بالمحافظات والقرى والوصول لهم دون تكبدهم المشقة وعناء السفر للوصول للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بمناطق المملكة, مؤكدًا حرص المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة على تفعيل هذا الجانب بما يتواكب مع رؤى وطموحات وزارة الصحة ضمن برامجها التنفيذية في رؤية السعودية 2030م.

وقدم مدير مركز القلب بالمدينة المنورة شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة لرعايته الكريمة لهذه القافلة ولمدير عام الشؤون الصحية على توجيهاته بتذليل كل العقبات أمام فريق عمل القافلة, ولمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك ووجميع مديري القطاعات الصحية بالمدينة ومدير قطاع أملج على ما قدموه من جهد ودعم لتسيير أعمال القافلة ونجاحها.