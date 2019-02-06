السعودية اليوم / الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي يزور جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" بثول

جدة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسزار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" بثول، اطلع خلالها على الدور الريادي الذي تُقدّمه الجامعة في شتى المجالات التعليمية.وكان في استقباله لدى وصوله مقر الجامعة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية سليمان بن محمد الثنيان، وعدد من مسؤولي الجامعة، والإدارات الحكومية، والقطاعات العسكرية من محافظة جده وثول.ورأس الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اجتماعاً اطلع من خلاله على عرضٍ تعريفي عن الجامعة ودورها الريادي على الصعيدين المحلي والدولي وروّية الجامعة الهادفة إلى أن تكون منارة للمعرفة والتعليم التقني والبحثي، وبيئة مميزة لإلهام العقول والمواهب الواعدة ومعالجة أهم التحديات الإقليمية والعالمية ، بجانب أن تكون جسراً لتقريب الشعوب والثقافات .كما أكدت الجامعة في رسالتها على تطوير العلوم والتقنية من خلال الأبحاث المتميزة والتعاونية ودمجها في التعليم الجامعي ، إضافة إلى تحفيز الابتكارات ، ونشر المعرفه العلمية وتطبيقاته ، والتركيز على أبحاث ذات أهمية للمملكة والعالم .وناقش الاجتماع عدداً من المشروعات الإستثمارية والتنموية ، التي كان للجامعة الدور الأكبر في تطويرها بمركز ثول ، إضافه بحث الفرص الاستثماريه المستقبليه لثول .بعد ذلك قام سموه، بزيارة لمتحف العلوم والتقنية في الإسلام والمكتبة ، والمختبرات البحثية .واختتم سمو مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الزيارة، جولته بالاطلاع على المرافق والأحياء السكنية بالجامعة.// انتهى //16:53ت م0200