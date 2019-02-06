شكرا لقرائتكم خبر عن مأدبة غداء يقيمها الملك سلمان عقب استقباله رئيس وزراء ألبانيا والان مع التفاصيل

استقبل الملك سلمان اليوم في قصره بالرياض رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البانيا ادي راما. ورحب الملك سلمان بأدي راما والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى دولته سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين. وأقام الملك سلمان مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس الوزراء الألباني والوفد المرافق له. حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، العشرات من الأمراء ومن مجلس الوزراء وسط تبادل الحديث الاخوي مع الوفد الالباني.

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