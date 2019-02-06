السعودية | صندوق التنمية الزراعية يوقع اتفاقية شراكة مع بيان الائتمانية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:51 مساءً, 6 فبراير 2019 م

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وقع صندوق التنمية الزراعية اتفاقية تعاون مع شركة بيان الائتمانية تهدف لتوفير معلومات ائتمانية ومالية موثوقة تتيح حلول تمويل إضافية تعزز العلاقة مع العملاء وتقدم خدمات ائتمانية وتمويلية أفضل للمستفيدين، وذلك في إطار جهوده لتنظيم العلاقة المالية مع العملاء وتطوير الأداء الائتماني بما يخدم كافة الأنشطة الزراعية في المملكة العربية السعودية.

وبناء على الاتفاقية الجديدة، تقوم شركة بيان الائتمانية بتوفير كافة البيانات والمعلومات المالية الحديثة والموثوقة الخاصة بعملاء الصندوق ضمن قائمة المستفيدين من القروض الزراعية والعملاء المتوقعين مما يدعم جهود الصندوق لتوفير حلول تمويل سريعة تخدم الاستثمارات الزراعية وتسهم بدعم التنمية الزراعية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة بيان كواحدة من أكبر شركات الائتمان في المملكة، جاءت وفقاً لسياسة الائتمان الجديدة للصندوق التي تتبنى متابعة العميل عبر عدة مراحل تبدأ بمرحلة الدراسة ثم التنفيذ وأخيراً مرحلة السداد.

وثمن السهلي دور الشراكة في الكشف عن بيانات موثوقة لدى شركة بيان كخطوة تطويرية تتيح المعرفة الجيدة بعملاء الصندوق وسهولة متابعة التحصيل، مما يحقق أهداف التمويل ويعزز توجه الصندوق لتوفير أفضل الخدمات الائتمانية لمختلف الأنشطة في القطاع الزراعي.

وأفاد أن الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية الصندوق في بناء شراكات تلبي تطلعات الصندوق بالوصول إلى أفضل وسائل التمويل المستدام، كما تأتي الاتفاقية ضمن اتفاقات عديدة وشراكات متنوعة يهدف الصندوق من خلالها لتأسيس منظومة خدمات وبرامج تمويلية متطورة تنسجم مع استراتيجية الصندوق وتمنح عملاء الصندوق تسهيلات ائتمانية واعتمادات مستندية من الجهات التمويلية بضمان من الصندوق.

يذكر أن صندوق التنمية الزراعية يعمل على تطوير الأداء الائتماني للصندوق وفق مستهدفات الاستراتيجية الزراعية، ويقوم حالياً على اطلاق خدمات ومنتجات تدعم خدماته الائتمانية وتشمل رفع كفاءة الخدمات الائتمانية من حيث بناء فريق ائتمان مركزي ورفع كفاءة تقييم المشاريع من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديث لائحة الضمانات، كذلك تطوير آليات الإقراض واختصار المدة الزمنية للحصول على التمويل ورفع كفاءة عمليات التحصيل.