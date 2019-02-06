شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلع على مشاريع " العربية للسلام والتنمية" والان نبدء بالتفاصيل
جء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان بالإمارة رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية الدكتورة مشاعل بنت مطر العتيبي وأعضاء المنظمة .
وثمنت الدكتورة مشاعل العتيبي لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية الجهود التي يبذلها في تطور وازدهار المنطقة في شتى المجالات وخاصة في القطاع التنموي، ومانتج عنه عدة مبادرات اجتماعية لتعزيز المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة، التي أسهمت في إبراز المنطقة وتجربتها في هذا المجال الذي خدم شباب وشابات المنطقة من خلال توفير الفرص لدخول سوق العمل الحر.
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