شكرا لقرائتكم آل الشيخ: تطور القطاع الخاص يسهم في تطوير الخدمات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الدكتور أيمن آل الشيخ استشاري الجراحة التجميلية والترميمية والمشرف العام على مركز فيا الطبي: “إن القطاع الصحي في المملكة يلقى حراكاً تطويريا شاملا بشقيه العام والخاص، والذي يسهم في نهضته بدور فاعل في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية ضمن برنامج التحول الوطني التي يُعدّ أحد الروافد الاقتصادية لرؤية المملكة 2030”.

هذا ومن المقرر أن ينطلق الحدث السنوي الأضخم بالمملكة والشرق الأوسط ، ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية في دورته الثالثة على التوالي، بمشاركة وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة التخصصات الصحية، يوم ١٢ فبراير الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ولفت آل الشيخ إلى أن الملتقى يحظى على مدى موسمين كاملين بتعزيز ثقة الجمهور مع المراكز الطبية والتجميلية المعتمدة من الجهات المتخصصة بالمملكة، مشيرا إلى أنه يعد التجمع الأبرز لأهم وأضخم كبريات المراكز والأطباء في عالم الطب التجميلي على مستوى المنطقة.

ويعد مركز فـيـا لطب وجراحة التجميل الراعي الرئيسي للملتقى، أهم وأرقى المراكز في المملكة التي تهتم بالصحة والجمال ومنذ تأسيس المركز عام 2010 ويسعى فيا إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية في مجال طب وجراحة التجميل وذلك من خلال تقديم مجموعة شاملة تشمل : العمليات التجميلية وعلاج مشاكل الجلد ومركز العلاج بالليزر والعناية بالبشرة والجسم.

ويفخر المركز بأنه يرتبط مع مراجعيه بعلاقة وطيدة أساسها الثقة بما يتضمن الرعاية المستمرة والمتابعة والتي تعتبر أمراً مهماً بعد أي إجراء تجميلي.

ويتميز المركز بأن لديه أطباء معتمدين ولديهم العديد من المؤهلات والشهادات العالمية المعتمدة فقد قاموا بالعديد من الإجراءات التجميلية الناجحة على مر السنين حيث يركز المركز في اهتمامه على دمج العلم والخبرات الطبية والعملية مع ما يمتلكه الأطباء من لمسات إبداعية.

ويسعى المركز للوصول إلى أعلى درجات التميز والشغف بالوصول دائماً إلى القمة في مجال طب الجلد والجراحة التجميلية بين دول المنطقة والشرق الأوسط حيث قام مؤخرا بافتتاح عيادات في دبي وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويقدم المركز أفضل وأرقى خدمات طب الجلد والجراحة التجميلية بما يتفق مع احتياج ورغبات مراجعين المركز في جو خاص ومريح إضافة إلى تقديم استشارة صادقة ومخلصة لمساعدة مراجعين المركز على اتخاذ قراراتهم في إجراءاتهم التجميلية.

ويقدم المركز عدة خدمات مميزة في علاج المشكلات الجلدية، علاجات الليزر والعناية بالبشرة والجسم، حيث يحتوي على مركز علاج السمنة والمناظير وعيادة الطب النسائي، وقسم جراحة اليوم الواحد والذي يعتبر قسم عمليات اليوم الواحد التجميلي المجهز بشكل كامل على أعلى المواصفات والمقاييس الطبية الراقية والآمنة والمريحة حيث يقوم بمركز العمليات بإجراء عمليات تجميلية بأنواعها تحت كوادر طبية على مستوى عال من الخبرة إضافة إلى أن القسم مجهز بأعلى المواصفات وذلك لضمان سلامة وراحة مراجعي المركز.

الجدير بالذكر أن عدد زوار الملتقى في العام الماضي بلغ أكثر من 25 ألف زائر، في ظل توقعات مرتقبة لوصولهم في العام الحالي إلى أكثر من 40 ألف زائر، ويفتح الملتقى أبوابه لمدة ثلاثة أيام من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء بدعوة عامة مجانية للجمهور لرفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.

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