الان تتابع “العدل” تدعو المتقدمين إلى وظيفة “مراقب أمن وسلامة” للاستعلام عن النتائج عبر بوابتها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
دعت وزارة العدل المتقدمين إلى وظيفة “مراقب أمن وسلامة” بالمرتبة الرابعة للدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للذين انطبقت عليهم شروط الإعلان للمسابقة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 جمادى الآخرة 1440 هـ، حسب المواعيد المدونة لكل متقدم في بطاقة المقابلة الشخصية.
وأكدت الوزارة على المتقدمين، ضرورة طباعة بطاقة المقابلة الشخصية من موقع الوزارة، والتي ستتضمن تاريخ ووقت المقابلة، وستكون في الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان الوزارة بالرياض، مشددة على ضرورة حضور المرشحين لمقر المقابلة في وقت مبكر صباح اليوم المحدد للمطابقة واستكمال المتطلبات.
وتأتي تلك الوظائف، ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة في جميع التخصصات.
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