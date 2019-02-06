نظام نور برقم الهوية و السجل المدني 1440 للاِستعلام عن نتائج الطلاب

تزداد وتيرة البحث عن نظام نور برقم الهوية على مدار العام وخاصة فى أيام ما بعد الاِمتحانات وانتظار النتائج، فهو أحد أهم الأنظمة داخل المملكة العربية السعودية، ويشمل داخله نظام فارس لشئون المملكة الإدارية، ونظام إنجاز للأعمال المكتبية، ونظام لقاء للاِجتماعات المرئية، ونحن فى “نجوم مصرية” نهتم بالشأن السعودي وما يتعلق بالمواطن السعودي ويمس حاجته، ولأهمية التعليم فى حياة الفرد والمجتمع فقد خصصت المملكة العربية السعودية موقع نظام نور برقم الهوية ليقدم خدمة متميزة لأولياء الأمور وأبنائهم بمتابعة سلوك الطالب ونتائجه وحضوره، ولمعرفة المزيد عن نظام نور برقم الهوية تابع المقال.

نظام نور برقم الهوية

يقدم نظام نور الكثير والكثير من الخدمات التي تساعد أولياء الأمور على متابعة نشاط وسلوك أبنائهم فى مراحلهم التعليمية، فهو يقدم لهم كشف كامل عن نسب حضور وغياب الطلاب بجانب تقييمه الشهري بالاِضافة اِلى معرفة نتائج الاِمتحانات، ولمعرفة نتائج الاِمتحانات اضغط هنا، ونرفق لكم فى هذا المقال فيديو يشرح لكم كيفية التعامل مع الموقع الاِلكترونى لنظام نور.

نظام نور برقم الهوية