العدل تعلن أسماء المرشحين لوظائف "مراقب أمن وسلامة"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
دعت وزارة العدل المتقدمين إلى وظيفة (مراقب أمن وسلامة) بالمرتبة الرابعة للدخول إلى بوابة الوزارة الالكترونية.
وأوضحت الوزارة أنه ستجرى المقابلات الشخصية للذين انطبقت عليهم شروط الإعلان للمسابقة، اعتبارا من الأحد المقبل، حسب المواعيد المدونة لكل متقدم في بطاقة المقابلة الشخصية.
وأكدت الوزارة على المتقدمين، ضرورة طباعة بطاقة المقابلة الشخصية من موقع الوزارة، والتي ستتضمن تاريخ ووقت المقابلة، وستكون في الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان الوزارة بالرياض، مشددة على ضرورة حضور المرشحين لمقر المقابلة في وقت مبكر صباح اليوم المحدد للمطابقة واستكمال المتطلبات.
وتأتي تلك الوظائف ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة في جميع التخصصات.
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