إصدار 75 ألف حكم خلال شهر .. ومكة تتصدر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغت الأحكام الصادرة في جميع محاكم المملكة خلال جمادى الأولى الماضي 75,534 حكما، بارتفاع قدره 28% مقارنة بربيع الآخر الماضي من العام الحالي، حيث أصدرت المحاكم 58,918 حكما وفقا لمنصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل.
وتصدرت المحاكم في منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 20,398 حكما، فيما سجلت أقل الأحكام الصادرة بالحدود الشمالية.
وشملت أبرز القضايا التي صدرت فيها الأحكام خلال الفترة، دعاوى في مبالغ مالية، إثبات طلاق، دعاوى مالية بعشرين ألف ريال فما دون، إثبات وفاة وحصر ورثة، دعاوى مالية بأجرة عقار، إضافة إلى دعاوى نفقة، وطلب حجج استحكام جديدة وغيرها.
وقفزت العدل بمتوسط إنجاز العمليات العدلية خلال الفترة الماضية، نتيجة للتحول الرقمي في مسار العمليات في جميع المرافق العدلية، مما أسهم في تقليل مدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، التي استهدفت تطوير وتجويد الخدمة العدلية وبناء نموذج للقضاء المؤسسي.
الأحكام الصادرة بمحاكم المناطق خلال جمادى الأولى:
20,398 بمكة المكرمة
20,254 بالرياض
9878 بالشرقية
5369 بعسير
4736 بالمدينة المنورة
3745 بالقصيم
2346 بجازان
2249 بتبوك
1804 بحائل
1345 بالجوف
1295 بنجران
1164 بالباحة
951 بالحدود الشمالية.
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