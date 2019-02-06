السعودية | الموسيقار ياني في رحاب العلا.. وMBC1 تنقل مباشرةً

شكرا لقرائتكم الموسيقار ياني في رحاب العلا.. وMBC1 تنقل مباشرةً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بموسيقاه العذبة وإحساسه المرهف ومقطوعاته الموسيقية الخالدة، التي لامست قلوب الناس وحرّكت مشاعرها شرقاً وغرباً، يُطلّ الموسيقار اليوناني - العالمي ياني، على رأس الأوركسترا الخاصة به، مِن على مسرح "مرايا" في جبال العلا في السعودية.

وذلك يوم الجمعة 8 فبراير في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الثقافي، في حفل تنقله MBC1 مباشرةً على الهواء.

ومن موقعها في شمال المملكة العربية السعودية، تعتبر محافظة العلا عروس الآثار والحضارات القديمة على مر العصور وأحد المواقع الأثرية المعترف بها عالمياً، كما تعد وجهة سياحية من الطراز الأول لعشاق المناظر الطبيعية لما تتمتع به من بيئة خلابة بتنوع غطائها النباتي، فضلاً عن مجتمعها الزراعي المستند إلى إرث تاريخي عريق، وفق الموقع الرسمي للحدث "شتاء طنطورة".

ويحتضن مجتمع وأهالي العلا مهرجان شتاء طنطورة خلال الفترة من 20 ديسمبر 2018 إلى 9 فبراير 2019.

ويقدم المهرجان برنامجاً مميزاً حافلاً بالأنشطة المتنوعة التي تقام في عطلة نهاية كل أسبوع وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، ويتضمّن عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافةً إلى إقامة الاحتفالات التراثية الأسبوعية وسباق للخيول.