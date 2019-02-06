، بناء على طلب نادي النصر.. "الانضباط" تعلق عقوبة "الغنام" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت اللجنة قد أوقفته مباراتين وغرّمته مبلغ 20 ألف ريال

علّقت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، عقوبة لاعب نادي النصر سلطان الغنام، حتى نهاية يوم 10/ 2/ 2019؛ جاء ذلك بناء على طلب رفعته إدارة النادي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، قد أوقفت سلطان الغنام لاعب النصر، مباراتين، وغرّمته مبلغ 20 ألف ريال، بعد أن أدانته بتعمد دعس لاعب التعاون حسب ما جاء في بيان اللجنة الانضباطية؛ مما يعني غياب اللاعب عن مباراة فريقه اليوم أمام القادسية، في افتتاح مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في حيثيات القرار غير القابل للاستئناف، ثبوتُ مخالفة لاعب النصر للمادة (48- 1- 3) بتعمد دعس لاعب نادي التعاون وهو ساقط على الأرض، في مباراة الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة.