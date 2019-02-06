- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
علّقت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، عقوبة لاعب نادي النصر سلطان الغنام، حتى نهاية يوم 10/ 2/ 2019؛ جاء ذلك بناء على طلب رفعته إدارة النادي.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، قد أوقفت سلطان الغنام لاعب النصر، مباراتين، وغرّمته مبلغ 20 ألف ريال، بعد أن أدانته بتعمد دعس لاعب التعاون حسب ما جاء في بيان اللجنة الانضباطية؛ مما يعني غياب اللاعب عن مباراة فريقه اليوم أمام القادسية، في افتتاح مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء في حيثيات القرار غير القابل للاستئناف، ثبوتُ مخالفة لاعب النصر للمادة (48- 1- 3) بتعمد دعس لاعب نادي التعاون وهو ساقط على الأرض، في مباراة الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة.
بناء على طلب نادي النصر.. "الانضباط" تعلق عقوبة "الغنام"قاسم الخبراني الخليج 365 2019-02-06
علّقت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، عقوبة لاعب نادي النصر سلطان الغنام، حتى نهاية يوم 10/ 2/ 2019؛ جاء ذلك بناء على طلب رفعته إدارة النادي.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، قد أوقفت سلطان الغنام لاعب النصر، مباراتين، وغرّمته مبلغ 20 ألف ريال، بعد أن أدانته بتعمد دعس لاعب التعاون حسب ما جاء في بيان اللجنة الانضباطية؛ مما يعني غياب اللاعب عن مباراة فريقه اليوم أمام القادسية، في افتتاح مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء في حيثيات القرار غير القابل للاستئناف، ثبوتُ مخالفة لاعب النصر للمادة (48- 1- 3) بتعمد دعس لاعب نادي التعاون وهو ساقط على الأرض، في مباراة الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
12:47 PM
كانت اللجنة قد أوقفته مباراتين وغرّمته مبلغ 20 ألف ريال
علّقت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، عقوبة لاعب نادي النصر سلطان الغنام، حتى نهاية يوم 10/ 2/ 2019؛ جاء ذلك بناء على طلب رفعته إدارة النادي.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، قد أوقفت سلطان الغنام لاعب النصر، مباراتين، وغرّمته مبلغ 20 ألف ريال، بعد أن أدانته بتعمد دعس لاعب التعاون حسب ما جاء في بيان اللجنة الانضباطية؛ مما يعني غياب اللاعب عن مباراة فريقه اليوم أمام القادسية، في افتتاح مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء في حيثيات القرار غير القابل للاستئناف، ثبوتُ مخالفة لاعب النصر للمادة (48- 1- 3) بتعمد دعس لاعب نادي التعاون وهو ساقط على الأرض، في مباراة الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة.
، بناء على طلب نادي النصر.. "الانضباط" تعلق عقوبة "الغنام" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بناء على طلب نادي النصر.. "الانضباط" تعلق عقوبة "الغنام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.