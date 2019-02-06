، "السحيمي" يفتتح ورشة العمل المشتركة بين الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومكتب تحقيق الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لدفع عجلة الإنجاز والتطوير نحو تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني الصحي

افتتح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي؛ ورشة العمل المشتركة مع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة بنادي ضباط قوى الأمن، وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الصحية وعرض برنامج التحول الوطني (2020) وعرض نموذج الرعاية الصحية ورفع وتيرة التنسيق بين المؤسسات الصحية والخروج بتوصيات تعود بالفائدة على جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة.

حضر التدشين الدكتور خالد بن إبراهيم القميزي؛ قائد مبادرة نموذج الرعاية الصحية بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة ومديري الإدارات ومديري المستشفيات والرئيس التنفيذي للمدن الطبية وعديد من منسوبي الإدارة.

من جانبه، أوضح الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي؛ أن الإدارة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة، ومن هذا المنطلق يتعين أن نكون معاضدين لها.

يأتي هذا الاجتماع خطوة في هذا التواصل لدفع عجلة الإنجاز والتطوير لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني الصحي وتفعيل أهدافها النبيلة السامية للحصول على الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عاليتين.