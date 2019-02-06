، بلومبيرغ: مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية الأعلى منذ 2015 ،

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كشفت وكالة بلومبيرغ الدولية، أن شهر يناير الماضي قد سجلت فيه مشتريات الأجانب في سوق الأسهم السعودية أعلى مستوى على الإطلاق لشهر واحد منذ أن أصبحت البيانات متاحة في 2015.
وأضافت بلومبيرغ، أن صافي مشتريات الأجانب في شهر يناير الماضي سجّلت أعلى مستوى على الإطلاق، بعد أن سجل المستثمرون الأجانب والخليجيون صافي مشتريات بنحو 4.4 مليارات ريال (1.17 مليار دولار) من الأسهم السعودية المدرجة في شهر يناير الماضي؛ وهو أعلى معدل لشهر واحد منذ أن أصبحت البيانات متاحة في 2015.
وبحسب "بلومبيرغ"؛ تسعى الصناديق الدولية إلى تعزيز مركزها في الشركات، قبل إضافة الأسهم السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة؛ واصفة نجاح المملكة بإدراج أسهمها في مؤشرات الأسواق الناشئة بأنه أساس الاستثمارات الأجنبية.
يُذكر أن هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت في يناير 2015 للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة؛ فيما كانت سابقاً تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وقررت "فوتسي راسل" في مارس 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءًا من مارس 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته.
بلومبيرغ: مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية الأعلى منذ 2015محمد البقمي الخليج 365 2019-02-06
كشفت وكالة بلومبيرغ الدولية، أن شهر يناير الماضي قد سجلت فيه مشتريات الأجانب في سوق الأسهم السعودية أعلى مستوى على الإطلاق لشهر واحد منذ أن أصبحت البيانات متاحة في 2015.
وأضافت بلومبيرغ، أن صافي مشتريات الأجانب في شهر يناير الماضي سجّلت أعلى مستوى على الإطلاق، بعد أن سجل المستثمرون الأجانب والخليجيون صافي مشتريات بنحو 4.4 مليارات ريال (1.17 مليار دولار) من الأسهم السعودية المدرجة في شهر يناير الماضي؛ وهو أعلى معدل لشهر واحد منذ أن أصبحت البيانات متاحة في 2015.
وبحسب "بلومبيرغ"؛ تسعى الصناديق الدولية إلى تعزيز مركزها في الشركات، قبل إضافة الأسهم السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة؛ واصفة نجاح المملكة بإدراج أسهمها في مؤشرات الأسواق الناشئة بأنه أساس الاستثمارات الأجنبية.
يُذكر أن هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت في يناير 2015 للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة؛ فيما كانت سابقاً تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وقررت "فوتسي راسل" في مارس 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءًا من مارس 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
12:35 PM
خلال شهر يناير.. وسجّلت صافيًا بنحو 4.4 مليارات ريال من المدرجة
كشفت وكالة بلومبيرغ الدولية، أن شهر يناير الماضي قد سجلت فيه مشتريات الأجانب في سوق الأسهم السعودية أعلى مستوى على الإطلاق لشهر واحد منذ أن أصبحت البيانات متاحة في 2015.
وأضافت بلومبيرغ، أن صافي مشتريات الأجانب في شهر يناير الماضي سجّلت أعلى مستوى على الإطلاق، بعد أن سجل المستثمرون الأجانب والخليجيون صافي مشتريات بنحو 4.4 مليارات ريال (1.17 مليار دولار) من الأسهم السعودية المدرجة في شهر يناير الماضي؛ وهو أعلى معدل لشهر واحد منذ أن أصبحت البيانات متاحة في 2015.
وبحسب "بلومبيرغ"؛ تسعى الصناديق الدولية إلى تعزيز مركزها في الشركات، قبل إضافة الأسهم السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة؛ واصفة نجاح المملكة بإدراج أسهمها في مؤشرات الأسواق الناشئة بأنه أساس الاستثمارات الأجنبية.
يُذكر أن هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت في يناير 2015 للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة؛ فيما كانت سابقاً تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وقررت "فوتسي راسل" في مارس 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءًا من مارس 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته.
، بلومبيرغ: مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية الأعلى منذ 2015 ،
المصدر : الخليج 365
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