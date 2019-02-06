، الأول أنقذ أسرة من حريق والآخر انتشل طفلاً من بئر .. أمير جازان يكرِّم "بطلَيْن" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثنى على الشابيْن المالكي ودكواني .. وقال: هذا العمل النبيل سمة في المواطنين كافة

كرَّم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ كلاً من المواطنيْن موسى المالكي؛ وإبراهيم دكواني؛ حيث أنقذ الأول أسرة تعرّضت لحادث واحترقت مركبتهم، فيما نجح الآخر في انتشال طفل سقط في بئر بمحافظة ضمد، مشيداً ببطولاتهما وإقدامهما.

وأثنى أمير المنطقة على العمل البطولي للشابيْن، منوّهاً بأن هذا العمل النبيل سمة في المواطنين كافة؛ داعياً لهما بالتوفيق والسداد.