، الأول أنقذ أسرة من حريق والآخر انتشل طفلاً من بئر .. أمير جازان يكرِّم "بطلَيْن" ،

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كرَّم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ كلاً من المواطنيْن موسى المالكي؛ وإبراهيم دكواني؛ حيث أنقذ الأول أسرة تعرّضت لحادث واحترقت مركبتهم، فيما نجح الآخر في انتشال طفل سقط في بئر بمحافظة ضمد، مشيداً ببطولاتهما وإقدامهما.
وأثنى أمير المنطقة على العمل البطولي للشابيْن، منوّهاً بأن هذا العمل النبيل سمة في المواطنين كافة؛ داعياً لهما بالتوفيق والسداد.
الأول أنقذ أسرة من حريق والآخر انتشل طفلاً من بئر .. أمير جازان يكرِّم "بطلَيْن"فهد كاملي الخليج 365 2019-02-06
كرَّم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ كلاً من المواطنيْن موسى المالكي؛ وإبراهيم دكواني؛ حيث أنقذ الأول أسرة تعرّضت لحادث واحترقت مركبتهم، فيما نجح الآخر في انتشال طفل سقط في بئر بمحافظة ضمد، مشيداً ببطولاتهما وإقدامهما.
وأثنى أمير المنطقة على العمل البطولي للشابيْن، منوّهاً بأن هذا العمل النبيل سمة في المواطنين كافة؛ داعياً لهما بالتوفيق والسداد.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
11:58 AM
أثنى على الشابيْن المالكي ودكواني .. وقال: هذا العمل النبيل سمة في المواطنين كافة
كرَّم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ كلاً من المواطنيْن موسى المالكي؛ وإبراهيم دكواني؛ حيث أنقذ الأول أسرة تعرّضت لحادث واحترقت مركبتهم، فيما نجح الآخر في انتشال طفل سقط في بئر بمحافظة ضمد، مشيداً ببطولاتهما وإقدامهما.
وأثنى أمير المنطقة على العمل البطولي للشابيْن، منوّهاً بأن هذا العمل النبيل سمة في المواطنين كافة؛ داعياً لهما بالتوفيق والسداد.
، الأول أنقذ أسرة من حريق والآخر انتشل طفلاً من بئر .. أمير جازان يكرِّم "بطلَيْن" ،
المصدر : الخليج 365
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